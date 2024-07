Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

So entwickelt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 232,25 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 232,25 USD zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 232,67 USD an. Bei 227,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.802.833 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 278,97 USD erreichte der Titel am 16.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 20,12 Prozent zulegen. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,88 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 24,93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 16.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,27 USD fest.

