Rivian erweitert sein Angebot um zwei neue Batterieoptionen, die sein Portfolio nach unten abrunden. Damit werden die Einstiegsmodelle R1T und R1S erschwinglicher.

• Harter Konkurrenzkampf der EV-Hersteller

• Rivian bietet zwei neue Batterieoptionen an

• Deutliche Preissenkungen beim R1T und R1S

In der E-Auto-Branche verschärft sich derzeit der Wettbewerb. Um mehr Kunden anzulocken und den Absatz zu steigern haben Tesla, BYD und Co. in den vergangenen Monaten in zahlreichen Regionen mehrfach aggressiv an der Preisschraube gedreht. Nun schließt sich der Elektroautohersteller Rivian, der in den USA als einer der schärfsten Tesla-Konkurrenten gilt, dem Rennen an.

Neue Batterieoptionen im Angebot

Rivian hatte seine Fahrzeuge bislang mit zwei Batterieoptionen angeboten: Large mit 135 kWh und Max mit 149 kWh. Doch wie "The Car Connection" berichtet, kommen nun zwei neue Optionen hinzu. Die neue Batteriepack-Option namens Standard mit 106 kWh Kapazität verspricht eine Reichweite von bis zu 270 Meilen (435 Kilometer), während das etwas größere neue Batteriepack namens Standard+ mit seinen 121 kWh auf eine Reichweite von 315 Meilen (507 Kilometer) kommt. Jedoch wurde angemerkt, dass es sich hierbei um Unternehmensangaben und nicht um offizielle EPA-Zahlen handelt.

Beide Fahrzeuge mit Standard- oder Standard+ -Batterieoptionen werden mit Rivians Basisantriebsstrang, dem 533-PS-Dual-Motor-Allradantrieb, geliefert und können in 4,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigen. Das Standard+ -Paket kann sowohl beim R1T als auch beim R1S für zusätzliche 5.000 US-Dollar auf das 665-PS-Performance-Dual-Motor-Allradmodell aufgerüstet werden.

Preissenkungen bei Rivian

Dank dieser neuen Einstiegsbatteriepacks sinken nun auch die Einstiegspreise für den elektrischen Pick-up R1T sowie den E-SUV R1S um jeweils 3.100 US-Dollar. Damit können diese beiden Basismodelle nun schon ab 71.700 US-Dollar bzw. 76.700 US-Dollar erworben werden. Ausgestattet mit dem neuen Batteriepaket Standard+ wird der R1T für 74.800 US-Dollar und der R1S für 79.800 US-Dollar zu kaufen sein.

Damit sollen die Fahrzeuge angesichts einer derzeit abflauenden Nachfrage nach E-Autos für potentielle Käufer attraktiver werden. Weil die beiden Nutzfahrzeugmodelle nun weniger als 80.000 US-Dollar kosten, kommen sie zudem für die EV-Steuergutschrift in Höhe von 3.750 US-Dollar in Frage, ergänzt das Nachrichtenportal.

Redaktion finanzen.net