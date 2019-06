Tesla: Elon Musk plant Unterwasser-Auto

Aktien in diesem Artikel Tesla 194,22 EUR

Ein U-Boot wie von James Bond

Bereits im Jahr 2016 hatte Elon Musk via Twitter verkündet, dass er in einem Nebenprojekt an einem besonderen Fahrzeug arbeite. Das Auto soll sich per Knopfdruck in ein U-Boot verwandeln lassen, sich also sowohl auf der Straße als auch unter Wasser fahren lassen. Die Idee des exzentrischen Unternehmers stammt von seiner Begeisterung für den James Bond-Film "Der Spion der mich liebte" aus dem Jahr 1977. Darin fährt der Geheimagent einen Lotus Esprit, der sich bei Bedarf in ein Unterwasserfahrzeug umwandeln lässt. Dieses Filmrequisit ersteigerte Musk 2012 für 900.000 US-Dollar und besitzt es noch heute.

Kleiner, aber enthusiastischer Markt für ein Unterwasser-Auto

Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla, sagte CEO Elon Musk nun, dass er sich gut vorstellen kann, seinen Plan Realität werden zu lassen. Ein einzelner Aktionär fragte den CEO, ob Tesla jemals ein "Wasserauto" herstellen würde, und regte so die Diskussion überhaupt erst an. Musk selbst äußerte sich leicht selbstironisch zu dem Thema und gab zu verstehen, dass es ihm technisch durchaus möglich sei, tatsächlich ein U-Boot zu bauen. Obwohl er den Markt dafür zwar für sehr klein hält, glaubt er an den Enthusiasmus, der mit dem Bau eines Unterwasser-Autos einhergehen würde und kann sich das Fahrzeug zunächst sehr gut als Showcar vorstellen.

Tesla hat genug zu tun

Während der Investorenpräsentation versicherte Musk den Aktionären, dass Tesla kein Nachfrageproblem habe und sprach darüber, wie schwierig es für ein schnell wachsendes Unternehmen ist, profitabel zu sein. Tesla befindet sich gerade in mitten einer Reihe von teuren Projekten, einschließlich der Errichtung eines neuen Batterie- und Fahrzeugwerks in Shanghai und der Errichtung neuer Produktionslinien für sein Crossover-SUV, der Model Y in Kalifornien. Aufgrund dieser umfassenden Projekte ist der Bau eines Unterwasser-Autos zum jetzigen Zeitpunkt kaum umsetzbar und bleibt wahrscheinlich zunächst weiterhin die Idee eines Exzentrikers.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images