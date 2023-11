NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Schaden durch Starkregen - Tesla-Besitzer schockiert über Reparaturkosten

Tesla unter Wasser

Tesla überzeugte ein Paar aus Edinburgh mit ausgezeichneter Qualität, doch dann gab das Fahrzeug bei Starkregen den Geist auf. Nun soll das Paar auf den hohen Kosten des teuren Wagens sitzenbleiben, denn Tesla verweigert die Übernahme der Reparatur.

• Ärger in Edinburgh: Wasser in der Fahrzeugbatterie

• Wasser für E-Autos nicht gefährlicher als für Verbrennungsmotoren

• Fahrzeug gegen Wetterextreme schützen



Regen setzt Tesla außer Betrieb: Reparaturkosten sorgen für Ärger

Regen in Schottland dürfte niemanden überraschen, denn das Land ist für seine häufigen Regenfälle bekannt. Ungewöhnlich ist jedoch die Tatsache, dass der Regen so stark ist, dass die Batterie eines Elektrofahrzeugs versagt. Diese ungewöhnliche Situation ereignete sich kürzlich in Edinburgh, wie in einem Artikel des Sterns berichtet wurde. Das Paar Johnny Bacigalupo und Rob Hussey erlebten nach einem Restaurantbesuch eine unschöne Überraschung, als ihr Fahrzeug plötzlich nicht mehr ansprang.

Zusätzlich erschwerte dem Paar zufolge auch der dürftige Tesla-Kundendienst vor Ort die Situation. Johnny Bacigalupo erklärte gegenüber edinburghlive, dass sie den Kundendienst bereits um etwa 22 Uhr kontaktierten. Doch dies gestaltete sich schwieriger als erwartet - einige Telefonate später wurde das Fahrzeug schließlich um ein Uhr nachts von einer für Tesla zuständigen Firma abgeholt.

Zum Nachteil des Paares habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass das Eindringen von Wasser in die Fahrzeugbatterie nicht von der Garantie abgedeckt wird. Tesla fordert von ihnen nun eine Reparaturgebühr in Höhe von umgerechnet 20.000 Euro, was dem Paar völlig unverständlich erscheint. Nach einigen Telefonaten ergab sich die Erkenntnis, dass der Schaden aufgrund extremer Wetterbedingungen und ohne äußere Einwirkung aufgetreten sei. Nichtsdestotrotz verweigert der Tech-Gigant die Kostenübernahme, wie der Beitrag von edinburghlive ergänzt, da an dem Tag des Schadens eine Wetterwarnung herausgegeben wurde. Im Gespräch mit dem Portal unterstrich Johnny Bacigalupo, dass der Vorfall ihn mit Stress und Sorgen erfülle, obwohl der Tesla bis dato sein qualitativ hochwertigstes Fahrzeug gewesen sei.

Wasser für Elektroautos kein größeres Problem als für Verbrennungsmotoren

Dass Wasser ein besonderes Problem für Elektroautos sein könnte, scheint zwar im ersten Moment schlüssig, ist jedoch falsch. Zumindest stellt es die E-Autos vor keine größere Herausforderung als einen herkömmlichen Wagen. Die maximale Wassertiefe, welche man ohne Probleme und unabhängig vom Fahrzeugtyp durchqueren kann, liegt bei rund 30 Zentimetern, so das Portal autobild.de. Ausgerechnet Tesla-Chef Musk hatte dem Artikel zufolge vor einigen Jahren verkündet, dass der Model S so gut auf dem Wasser treibe, dass man ihn für kurze Zeit als Boot nutzen könne.

Dass Elektroautos genauso resistent gegenüber Starkregen sind wie Autos mit Verbrennungsmotoren, erklärt auch die Energie Baden-Württemberg (EnBW) auf ihrer Website. Allerdings gilt bei Hochwasser, dass jedes elektrische Teil im Wagen durch den Kontakt mit Wasser Schaden nehmen kann. E-Autobatterien, so der Artikel, seien wasserdicht verschlossen - auslaufende Batterien seien so fast unmöglich. Dennoch könne das Eindringen des Wassers so nicht ausgeschlossen werden.

Mehr Wetterresistenz: Elektrofahrzeug vor Extremen schützen

Für Fahrzeughalter, die sich bei extremen Wetterbedingungen Sorgen um ihre Elektrofahrzeuge machen, empfiehlt sich die genaue Prüfung von Fahrzeuggarantie und Versicherungspolicen. So ist man bei unerwarteten Schäden besser vorbereitet. Zudem kann die Installation eines Carports sowie anderer Schutzvorrichtungen zuhause sinnvoll sein, um ungünstigen Wetterbedingungen entgegenzuwirken, ergänzt ein Artikel auf mobile.de. Insbesondere bei Unwetterwarnungen, wie es das Paar aus Schottland erlebte, sollte die Unterbringung des Fahrzeugs geklärt werden. Schlussendlich sollten Fahrzeughalter ebenso Ratschläge und Empfehlungen des Herstellers bezüglich des Fahrzeugeinsatzes beziehungsweise der korrekten Wartung bei schlechtem Wetter beachten, um mögliche Schäden zu minimieren.

Redaktion finanzen.net