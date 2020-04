Elon Musk ruft heute zum Hacken von SpaceX und Tesla auf

Aktien in diesem Artikel Tesla 669,00 EUR

• The Hack Club soll Satelliten und Tesla hacken

Schüler Club für junge Hacker Tesla und SpaceX-CEO Elon Musk wird am Freitag, den 24. April 2020 um 22 Uhr deutscher Zeit, dem Hack Club, einem IT-Lernzentrum für amerikanische Highschool-Schüler, in einem Livestream Rede und Antwort stehen.

Ziel dieses Clubs ist es, dass die Schüler früher oder später in der Lage sind, eigene Apps, Webseiten und Videospiele zu entwickeln und zu programmieren.

Elon Musk stellt Schüler vor eine schwierige Aufgabe

Musk wird 20 Minuten vor dem wöchentlichen Treffen des Hack Clubs, den Schülern für ein "Ask Me Anything" via Livestream zur Verfügung stehen. Doch um die Veranstaltung noch interessanter zu gestalten, hat sich Musk eine kleine Challenge für die Schüler ausgedacht.

Der CEO hat die partizipierenden Schüler via Twitter zu folgendem aufgerufen, "Versucht im Vorfeld des Treffens bitte, Starlink und das Tesla Mutterschiff zu hacken." Demnach sollen die Schüler ihre bereits vorhandenen Kenntnisse der Informatik unter Beweis stellen.

In advance of this, please try to hack Starlink & Tesla Mothership! https://t.co/msdv8Dq2BN - Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020

Angesichts der hochmodernen Firewall, welche der SpaceX-Satellit und Tesla zu bieten haben, stehen die Schüler des Hack Clubs wohl vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe.

Hacker testen Cyber-Security von Tesla

Eine Challenge, die Musk schon seit mehreren Jahren immer wieder in den Raum stellt. Bereits 2014 lud Tesla eine Gruppe von sogenannten White Hat-Hackern ein, Schwachstellen im System seiner Produkte zu finden. Damals beliefen sich die Preise, je nach Signifikanz der entdeckten Lücken, auf 25 bis 1.000 US-Dollar.

Seither hat Tesla immer wieder professionelle Hacker auf spezielle Events eingeladen, um die Software der neuen Modelle unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten verbessern zu können.

Die bisher größte Aufgabe stellte das Unternehmen auf der Pwn2Own im Januar 2020, ein großer Hacker-Contest bei welchem auch andere Produzenten ihre Produkte auf die Probe stellen.

Hier versprach Musk denjenigen, die bis in den Hauptcomputer des neuen Tesla Model 3 vordringen können, ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar und das Fahrzeug als Prämie. Einem Hacker-Duo gelang letztendlich dieses Kunststück und offenbarte dem Konzern so sensible Lücken im Cyber-Sicherheitssystem der Tesla-Software.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

