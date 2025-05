Werte in diesem Artikel

DOW JONES-- thyssen-CEO: Bundesbeteiligung an Marine-Tochter wäre nützlich thyssenkrupp-Konzernchef Miguel López würde eine Beteiligung des Bundes am Marine-Geschäft begrüßen. Davon sei die für 2025 geplante Börsennotierung der Sparte aber nicht abhängig. "Eine Beteiligung des Bundes ist keine Vorraussetzung für den Spinoff", sagte López in einer Video-Pressekonferenz.

Wer­bung Wer­bung

thyssenkrupp wolle ja wie bekannt eine Mehrheit behalten und damit auch die Kontrolle. "Trotzdem ist klar, das perspektivisch ein möglicher Staatseinstieg helfen kann, die Verhältnisse in Europa zu stabilisieren", so López.

Zur möglichen Zahl der Anteile am Marinegeschäft, die den thyssenkrupp-Aktionären zum Zeitpunkt der Abspaltung in ihr Depot gebucht werden könnten, wollte sich der Manager nicht äußern.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 05:26 ET (09:26 GMT)