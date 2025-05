thyssenkrupp Aktie News: Anleger setzen thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag unter Druck

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,2 Prozent bei 8,19 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 13,2 Prozent auf 8,19 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.653.843 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,73 Prozent. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 66,19 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,664 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

