thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Nachmittag ausgebremst

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,38 EUR ab.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 9,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.560.981 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 14,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 70,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,664 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

