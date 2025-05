thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,49 EUR ab.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 9,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.243.199 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,13 EUR.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,664 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

