thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 9,69 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 9,69 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 9,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 226.147 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 13,00 Prozent wieder erreichen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 250,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,157 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,664 EUR im Jahr 2025 aus.

