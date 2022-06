thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 01.06.2022 09:22:00 Uhr die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 8,94 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,04 EUR zu. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,94 EUR. Bei 9,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 72.805 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 11,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.04.2022 Kursverluste bis auf 6,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 34,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,16 EUR an.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 8.577,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. thyssenkrupp dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

