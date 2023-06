thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,50 EUR

0,78% Charts

News

Analysen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 6,48 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 101.717 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 55,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,18 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,397 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Analysten sehen bei thyssenkrupp-Aktie Potenzial

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie verliert: thyssenkrupp Nucera erhält Elektrolyseure-Großauftrag aus Schweden

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com