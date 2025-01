thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag gesucht

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 4,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 4,02 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,04 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 609.385 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,57 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 31,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,151 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp gewährte am 19.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,70 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie erzielt worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,770 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags im Minus