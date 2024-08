thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,42 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 3,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.007.624 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei 3,35 EUR fiel das Papier am 02.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,171 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX notiert nachmittags im Minus

MDAX aktuell: MDAX mittags leichter