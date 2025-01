thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS plant tausende Jobs in Werft in Wismar

Biden blocks sale of US Steel to Japan's Nippon Steel

Nippon Steel to sue US government over blocked US Steel deal

US Steel-Aktie fällt deutlich: US-Präsident Biden stoppt Verkauf an Nippon Steel

Heute im Fokus

US Steel-Aktie: US-Präsident Biden stoppt Verkauf an Nippon Steel. JPMorgan hält an 'Underweight'-Rating fest. Bayer: Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in Australien beendet. Goldbestand gesunken: Goldanleger realisieren Gewinne. Jefferies senkt Ziel für SCHOTT Pharma. BVB: Aston Villa verhandelt offenbar über Malen-Wechsel. Wertvollste Unternehmen an der Börse: Deutsche Firmen in der globalen Top-Liga rar gesät.