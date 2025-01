thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 3,89 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,1 Prozent auf 3,89 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,86 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.202.842 Aktien.

Am 11.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,45 EUR an. Gewinne von 65,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Abschläge von 28,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,151 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,81 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,81 Mrd. EUR.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,770 EUR in den Büchern stehen haben wird.

