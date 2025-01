thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Vormittag ein

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,95 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 3,95 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,95 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.465 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,45 EUR erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 38,76 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,151 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,23 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,81 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 17.02.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,770 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag