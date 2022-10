thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 4,56 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,56 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,35 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.705.371 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 59,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.950,00 EUR – ein Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.676,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 23.11.2023 werfen.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,77 EUR je Aktie.

