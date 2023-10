thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Minus

thyssenkrupp-Aktie schwächer: "Grüne" Technologien sollen in den Vordergrund gestellt werden - Neuer Chef will Konzern auf Rendite trimmen

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Andritz gekostet

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in voestalpine abgeworfen

Angespannte Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell

Börse Wien in Rot: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Nucor (NUE) and Helion Partner on 500 MW Fusion Power Plant

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.