thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag massiv unter Druck

Um 12:22 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 4,53 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,88 EUR. Bisher wurden heute 6.584.894 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 60,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 8,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,53 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.676,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 23.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 1,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

