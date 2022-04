thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag billiger

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 7,77 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.226.745 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 54,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,11 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 13,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.02.2022. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,23 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,86 Prozent auf 7,32 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2022 veröffentlicht. Am 11.05.2023 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,50 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

