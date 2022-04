thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit roter Tendenz

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:22 Uhr um 4,8 Prozent auf 7,33 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 7,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.331.913 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,00 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2021. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 63,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 0,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,87 EUR.

Am 10.02.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,32 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie schwächelt: thyssenkrupp-Chefin für Loslösung von russischer Energie

Energie: Umbruch im Energiesektor - So können Anleger profitieren

Experten sehen bei thyssenkrupp-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com