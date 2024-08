thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit KursVerlusten

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 3,30 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 3,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 3,29 EUR. Bei 3,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 389.801 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 55,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 3,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,45 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,93 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,171 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

