thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 4,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 4,00 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,05 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,92 EUR. Zuletzt wechselten 1.601.998 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 61,09 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 30,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,151 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,770 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

