thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,61 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,63 EUR. Mit einem Wert von 4,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 873.973 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,67 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 23,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit einem Kursverlust von 39,97 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,13 EUR an.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 EUR fest.

