thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Mittwochvormittag

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 7,19 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410.141 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,00 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 66,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,19 EUR fiel das Papier am 06.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,87 EUR.

Am 10.02.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,86 Prozent auf 7,32 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,02 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 11.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

