thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag behauptet

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,67 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,67 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,68 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,53 EUR ein. Bei 8,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 663.598 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 68,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,151 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,88 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,515 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

