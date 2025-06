thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 8,56 EUR ab.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 8,56 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,49 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.705.361 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 27,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 67,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,151 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,88 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,515 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

