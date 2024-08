thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

thyssenkrupp im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 3,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:49 Uhr 2,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 3,47 EUR. Bei 3,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.740.844 Stück gehandelt.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 119,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 3,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 5,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,11 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,171 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: nachmittags deutlicher Rückschlag für den MDAX

Schwacher Handel: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein