thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Minus

Um 07.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,96 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 8,91 EUR. Mit einem Wert von 8,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 958.610 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,67 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,29 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,16 EUR an.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,32 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.577,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

