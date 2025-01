thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,91 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 3,91 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.277 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 6,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 65,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 11.09.2024. Mit Abgaben von 29,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,13 EUR angegeben.

Am 19.11.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -3,23 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 8,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,770 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

