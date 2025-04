thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagmittag ins Plus

thyssenkrupp im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 8,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 8,40 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.784.897 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,36 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,671 EUR je Aktie belaufen.

