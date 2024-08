thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 3,38 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.286.075 thyssenkrupp-Aktien.

Am 05.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 121,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (3,23 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,53 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,93 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,171 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

