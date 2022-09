thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.334.545 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 48,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 4,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 10.05.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.599,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.676,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 17.11.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 23.11.2023.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,80 EUR je Aktie.

