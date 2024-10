thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 3,22 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 3,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,18 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.115 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 7,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 14,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,08 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,139 EUR in den Büchern stehen haben wird.

