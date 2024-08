thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,44 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.365 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,23 EUR am 05.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,147 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

