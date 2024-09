thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,01 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 3,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,00 EUR. Zuletzt wechselten 562.022 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 7,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 145,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,95 EUR ab. Mit Abgaben von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,73 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,56 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,153 EUR im Jahr 2024 aus.

