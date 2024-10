thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 3,32 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,32 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 3,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 902.371 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Gewinne von 116,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 16,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,08 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,139 EUR im Jahr 2024 aus.



