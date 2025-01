thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,86 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 686.392 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,97 Prozent. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,151 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 19.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,770 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

