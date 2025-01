thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 3,84 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,84 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 3,84 EUR. Bei 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 7.399 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). Mit einem Zuwachs von 68,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 27,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,151 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 19.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,23 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

