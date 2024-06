thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Montagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 4,35 EUR ab.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 4,35 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 574.367 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,45 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Abschläge von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,416 EUR je Aktie belaufen.

