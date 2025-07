thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 11,03 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 11,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 11,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,90 EUR. Bisher wurden heute 3.919.162 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,17 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 74,90 Prozent Luft nach unten.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,00 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Am 06.08.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,497 EUR je Aktie aus.

