thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 4,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 4,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,20 EUR. Bei 4,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.179.727 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR an. Mit einem Zuwachs von 78,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 4,20 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 0,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

