thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 8,34 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 8,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.537.375 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 31,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,81 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,151 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,88 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,515 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

