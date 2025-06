thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,37 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 8,37 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,31 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230.292 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Abschläge von 66,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,88 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,58 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,515 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

