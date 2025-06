thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 8,38 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 8,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,25 EUR. Bei 8,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 120.835 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 66,98 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,151 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,515 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

