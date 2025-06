thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Nachmittag ein

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,37 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 8,37 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,25 EUR. Zuletzt wechselten 2.112.467 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Kursverlust von 66,94 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,151 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,515 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

