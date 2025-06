thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 8,35 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,8 Prozent auf 8,35 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.280.804 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 31,17 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 66,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,151 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,00 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 vorlegen. Am 06.08.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,515 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

