thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 4,57 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 4,57 EUR zu. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 650.385 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,64 EUR erreichte der Titel am 13.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,39 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 39,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR gegenüber -3,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,666 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

