thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp stabilisiert sich am Nachmittag

Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich um 12.07.2022 16:22:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,12 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.706.395 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 11,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 54,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,82 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,47 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,57 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 11.05.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,89 EUR gegenüber -0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.599,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,57 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

